إعلان

خبير: تصريحات ترامب عن النصر العسكري غير دقيقة.. الطرفان ذهبا للمفاوضات بروح المنتصر

كتب : حسن مرسي

06:27 م 12/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن كلا من الولايات المتحدة وإيران ذهبا إلى مفاوضات إسلام آباد وهو يروج رواية النصر، مما أدى إلى موقفين متصلبين بشكل كبير.

وأضاف تركي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا روجت لانتصار عسكري ضخم زعم تدمير قدرات إيران وأرجعها عقودا إلى الوراء، بينما روجت إيران لرواية الصمود وعدم الانكسار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أمريكا أرادت من خلال المفاوضات أن تضع الحجة على إيران وتثبت للأطراف المناوئة للحرب داخل الإدارة الأمريكية أن إيران غير متعاونة ولا توافق على الشروط.

وأشار إلى أن المدمرتين الأمريكيتين حاولتا الاقتراب من مضيق هرمز لإنشاء ممر آمن للسفن، لكن البحرية الإيرانية أوقفتهما وأبلغت الجانب الأمريكي بأنه لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد، فتراجعت المدمرتان.

وشدد الدكتور إسماعيل تركي على أن فشل المفاوضات يعني أن العالم أعاد وضع يده على قلبه خشية تجدد الحرب في أي وقت، مؤكدا أن إيران ستغلق المضيق مجددا إذا استؤنفت الحرب الأمريكية، مما سيؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن الملاحة وأسعار الطاقة والسلع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
رياضة محلية

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
مبعوث ترامب يشيد بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

مبعوث ترامب يشيد بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية