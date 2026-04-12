قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن كلا من الولايات المتحدة وإيران ذهبا إلى مفاوضات إسلام آباد وهو يروج رواية النصر، مما أدى إلى موقفين متصلبين بشكل كبير.

وأضاف تركي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا روجت لانتصار عسكري ضخم زعم تدمير قدرات إيران وأرجعها عقودا إلى الوراء، بينما روجت إيران لرواية الصمود وعدم الانكسار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أمريكا أرادت من خلال المفاوضات أن تضع الحجة على إيران وتثبت للأطراف المناوئة للحرب داخل الإدارة الأمريكية أن إيران غير متعاونة ولا توافق على الشروط.

وأشار إلى أن المدمرتين الأمريكيتين حاولتا الاقتراب من مضيق هرمز لإنشاء ممر آمن للسفن، لكن البحرية الإيرانية أوقفتهما وأبلغت الجانب الأمريكي بأنه لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد، فتراجعت المدمرتان.

وشدد الدكتور إسماعيل تركي على أن فشل المفاوضات يعني أن العالم أعاد وضع يده على قلبه خشية تجدد الحرب في أي وقت، مؤكدا أن إيران ستغلق المضيق مجددا إذا استؤنفت الحرب الأمريكية، مما سيؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن الملاحة وأسعار الطاقة والسلع.