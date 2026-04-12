موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة

كتب : محمد نصار

11:15 ص 12/04/2026

طقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026.

الأرصاد تعلن حالة الطقس

أعلنت الأرصاد، في بيان، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وأشافت الهيئة، أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 29 درجة مئوية.

