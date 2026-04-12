أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، إطلاق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لتوفير 150 فرصة تدريبية في مجال التفصيل والحياكة، وذلك بالتعاون مع شركة "ألبين إيجيبت تكستايل" بالمنطقة الحرة، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير حسن رداد بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح بيان المديرية، الأحد، أن البرنامج التدريبي يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، ويتضمن تدريبًا مكثفًا لمدة شهر؛ بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في قطاع الملابس الجاهزة، مع توفير مكافآت مالية للمتدربين ووسائل مواصلات مجانية طوال فترة التدريب.

وأشارت إلى أن المبادرة تتيح فرصة للتعاقد الفوري مع المتدربين عقب اجتياز الاختبارات بنجاح، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب داخل المحافظة.

وأكدت مديرية العمل بالإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمالة الفنية، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.