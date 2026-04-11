كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأحد 12 أبريل 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم، إنه يستمر غدًا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة.

توقعات حالة الطقس غدًا الأحد

يسود غدًا طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

كما توجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا.

الأرصاد تحذر من أتربة عالقة

حذرت الأرصاد الجوية، من أتربة عالقة نهارًا على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد

والصحراء الغربية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

توقعت الأرصاد نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم في الساعة على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ورذذا على بعض المناطق

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

"أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق



