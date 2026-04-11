الطقس غدًا.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذيرات من الشبورة والأتربة

كتب : محمد نصار

04:10 م 11/04/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأحد 12 أبريل 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم، إنه يستمر غدًا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة.

يسود غدًا طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

كما توجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا.

حذرت الأرصاد الجوية، من أتربة عالقة نهارًا على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد
والصحراء الغربية.

توقعت الأرصاد نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم في الساعة على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة
هل يحق للأهلي الحصول على نسخة من تسجيل "الفار"؟.. مصدر يكشف
رحلة أسعار BYD Dolphin Surf بالسوق المصري من البداية حتى الآن
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سب سائق أتوبيس وركابه بالسيدة زينب
