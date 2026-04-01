كتب- محمد فتحي:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فجر اليوم الأربعاء، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية، فإن هناك غطاء كثيف من السحب العالية والمتوسطة يتخللها سحب ممطرة يغطى شمال البلاد حتى شمال ووسط الصعيد.

أضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الغطاء السحابي يصاحبه فرص أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد يمتد مع تقدم الوقت إلى باقي الأنحاء.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت في وقت سابق، أن هناك فرص أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار، تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظات:

"مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء" على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا وتغزر مساء وحتى صباح الخميس على مناطق من محافظات: "الغربية- المنوفية- الشرقية- القاهرة الكبرى- مدن القناة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- شمال محافظة البحر الأحمر- جنوب سيناء" على فترات متقطعة.