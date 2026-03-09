كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس يوم غدٍ الثلاثاء 20 رمضان 2026 الموافق 10 مارس 2026 في القاهرة الكبرى والمحافظات، مُحذرة من بداية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء القادم، بالتزامن مع بداية شهر برمهات في التقويم القبطي، والذي يمثل فترة الانتقال بين نهاية الشتاء وبداية الربيع.

تفاصيل حالة الطقس يوم 20 رمضان 2026

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن هذا الشهر عادةً يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع نشاط لافت لرياح الربيع، قد يتخلله أحيانًا تقلبات في الطقس تشمل أمطارًا متفرقة وعواصف ترابية، موضحًا أن أخطر الظواهر في هذه الفترة هي المنخفضات الخماسينية، التي قد تضرب البلاد بشكل مفاجئ مسببة ارتفاعًا سريعًا في الحرارة ورياحًا قوية مثيرة للأتربة.

وتوقع فهيم تأثير منخفض صحراوي عميق يبدأ فجر السبت 14 مارس ويستمر حتى مساء الأحد 15 مارس، يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، قد يتجاوز 27 درجة مئوية في مناطق الوجه البحري، وتصل إلى أكثر من 30 درجة في مناطق الصعيد.

ويشهد المنخفض نشاطًا قويًا للرياح يصل إلى حد العواصف الترابية، خاصة في القاهرة الكبرى، جنوب وشرق الدلتا، مدن القناة، محيط خليج السويس، شمال الصعيد وسيناء، مع احتمالات أقل لتأثر باقي أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد علي فهيم، أن دخول كتلة هواء أبرد لاحقًا قد يؤدي إلى تكوّن سحب ممطرة على مناطق شمال البلاد والدلتا وسيناء، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار تبدأ تدريجيًا مساء الجمعة وتبلغ ذروتها خلال نهار السبت.

