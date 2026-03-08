أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الاثنين 9 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً، مشيرة إلى انه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

