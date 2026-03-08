إعلان

في اليوم العالمي للمرأة.. "قومي حقوق الإنسان" يجدد التزامه بحماية حقوقها

كتب : محمد نصار

02:33 م 08/03/2026

اليوم العالمي للمرأة

يحتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان، باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، تأكيدًا على أهمية دور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وفي هذا الإطار يواصل المجلس جهوده في رصد أوضاع حقوق المرأة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المرأة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

ويحرص المجلس على دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعكس الإيمان بدورها في عملية التنمية وبناء مجتمع أكثر انصافًا.

ويجدد المجلس في هذه المناسبة تأكيده على مواصلة العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة، ودعم حضورها الفاعل في مختلف مجالات الحياة، بما يْسهم في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم المرأة العالمي

