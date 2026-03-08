رد شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، على مطالب رئيس اتحاد الملاك مصطفى عبد الرحمن بإخلاء وحدات المستأجرين الذين لم يتقدموا للحصول على السكن البديل بعد ثلاث سنوات، بدلًا من المدة التي أقرها القانون والتي تنص على 7 سنوات للعين المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للعين المؤجرة بغرض التجارة.



وقال الجعار في تصريحاته لمصراوي أن مطلب رئيس اتحاد الملاك المتعلق بإخلاء مستأجري عقارات الإيجار القديم الذين لم يتقدموا للسكن البديل عارٍ تمامًا من القانونية، أو شرعية التنفيذ، أو المناقشة من الأساس، مؤكدًا استنكاره للمطلب وعدم الأخذ به في أي اعتبار.



وأشار الجعار إلى أن عدد المستأجرين الذين تقدموا للحصول على وحدات السكن البديل لم يتجاوز 65 ألفًا، في حين أن عقود الإيجار القديم تتعدى الـ3 ملايين عقد.



وفي وقت سابق، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لطلب إخلاء العين المؤجرة بغرض السكن بعد 3 سنوات، والمؤجرة لغرض تجاري بعد سنة واحدة، وذلك للمستأجرين الذين رفضوا التقدم لوزارة الإسكان للحصول على السكن البديل الذي أتاحته الحكومة.



وأشار مصطفى عبد الرحمن في تصريحاته لمصراوي إلى أن وحدات السكن البديل التي تتيحها الحكومة للمستأجرين تتميز ببنية تحتية جيدة تفوق العيون المؤجرة بعقود الإيجار القديم التي أصبح أغلبها آيلًا للسقوط ويعاني من بنية تحتية غير صالحة للاستعمال، معربًا عن استنكاره تجاه التقاعس الذي يغلب على بعض المستأجرين في الحصول على وحدات من السكن البديل.



