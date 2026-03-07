شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسى ونظيره القبرصي يشددان على أهمية احتواء التصعيد في المنطقة، والدكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة، و"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران، و"نقل الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية لمحامين حديثي التخرج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسى ونظيره القبرصي يشددان على أهمية احتواء التصعيد في المنطقة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.

مدبولي: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد صومعة عتاقة بمحافظة السويس، إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في تخزين الحبوب.

إضافة 2500 ميجاوات.. خطة الكهرباء لتأمين التغذية في صيف 2026

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتأمين استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، من خلال تدعيم الشبكة القومية بقدرات إضافية تصل إلى 2500 ميجاوات، في إطار الاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال وضمان استمرارية الخدمة.

"حماية المستهلك": حملة استدعاء لسيارات "أوبل" من إنتاج 2007 حتى 2019

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا بشأن رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية "تاكاتا" يُشكل خطرًا على قائدي السيارات، بالتنسيق مع شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة التجارية "أوبل - OPEL"، والتي أعلنت عن حملة استدعاء تشمل سيارات أوبل المنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى 2019.

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

وزير البترول: ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا نتيجة أحداث إيران

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أسباب ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز عالميًا، نتيجة العمليات العسكرية في إيران واستهداف بعض الدول الخليجية، مشيرًا إلى توقف بعض الحقول وتعثر النقل وارتفاع المخاطر، ما أدى إلى زيادات ملموسة في أسعار البيع للمستهلكين في عدة دول.

"نقل الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية لمحامين حديثي التخرج

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة للمحامين حديثي التخرج، وذلك بنظام المكافأة الشاملة للعمل بالديوان العام للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومناطق الشركة المختلفة، وفقًا لإعلان التوظيف رقم (2) لسنة 2026.

أول تحرك برلماني بعد توجيهات السيسي بربط القبول بالكليات بسوق العمل

تقدّم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الأفريقية، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، بشأن ربط أعداد القبول بالكليات والمعاهد باحتياجات سوق العمل.

