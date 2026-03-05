تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه يتضمن موقف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظتى الجيزة والبحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه" .

وأشار التقرير إلى أنه تم مؤخرا تنفيذ عدد (٨٦) حالة إزالة لتعديات على فرع رشيد، حيث تم إزالة عدد (٢٨) حالة تعدي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وعدد (٥٨) حالة بزمام محافظة الجيزة، كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة حيث تم حتى الآن إزالة عدد (٣٨) تعدى، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة، فى حين أنه سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد والتي وصلت إلى عدد (٣٤٦) حالة .

وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين .

ويهدف "مشروع ضبط النيل" لإستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه .

اقرأ أيضًا:

وزير الري يوجِّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الآبار الجوفية المخالفة

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري