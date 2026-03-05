كشف الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الصراعات الدامية التي تضرب المنطقة والعالم اليوم تقترب من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي ﷺ، حيث لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.

وقال فرماوي خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم" إن التاريخ يعيد نفسه، مشددًا على حقيقة قاسية وهي أنه لا مكان للضعيف في هذا العالم، مشيرًا إلى التناقض الصارخ بين واقع أوروبا التي لا تملك سوى الشوفان والبطاطس لكنها اتحدت عسكريًا واقتصاديًا، وبين الواقع العربي الذي يمتلك كنوز الأرض من غاز وبترول ومنجنيز وفوسفات، ومع ذلك يفتقد للتكامل الذي يحميه من أطماع الخارج.

وأضاف أنه لو حدث تكامل اقتصادي وعملة موحدة وجيش مشترك، لعاش المنطقة في رخاء لا يجرؤ أحد على المساس به، معتبرًا أن دور الأزهر الشريف سر قوة مصر وصمام أمانها الديني والوطني، فهو ليس مجرد مؤسسة، بل منارة يجب حمايتها من عادي الزمان، كونه الرابط الذي يجمع القلوب ويقطع الطريق على أعداء الأمة الذين يتربصون بتمزيق النسيج الواحد.

واستشهد بحديث النبي ﷺ: "يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها"، موضحًا أن الأزمة ليست في العدد، فنحن كأمة إسلامية وعربية لسنا قلة، ولكن المشكلة في الضعف والتبعية والبعد عن جوهر الدين، مما جعلنا "غثاءً كغثاء السيل"، ننجرف خلف الفتن ونسمع لأصوات الفرقة التي قسمت المقسم بين سنة وشيعة وغيرها من المسميات التي تضعف البنيان.

