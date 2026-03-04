إعلان

هيئة الدواء تطلق المرحلة الأولى لمنظومة التتبع الدوائي.. 1300 صنف في المرحلة الأولى

كتب : أحمد جمعة

02:28 م 04/03/2026

رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التتبع الدوائي في مصر، في إطار جهود الدولة للقضاء على الاحتكار والغش، وإحكام السيطرة والرقابة على سوق الدواء.

جاء ذلك بمقر صيدلية إسعاف الجيزة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الدواء.

وشاهد رئيس الهيئة عرضًا لتجربة عملية على أحد عبوات الدواء المدرجة في الجدول الأول.

وقال أحد العاملين في الصيدلية إنه تم صرف أكثر من ٥٠٠ روشتة بعد تطبيق المنظومة من اليوم.

ولفتت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، إلى أن المدرج في المرحلة الأولى للتتبع 1300 صنف دوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن منظومة التتبع الدوائي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز حوكمة سوق الدواء، وضمان وصول مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنظومة تتيح تتبع حركة الدواء بداية من التصنيع أو الاستيراد مرورًا بسلاسل الإمداد والتوزيع وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

وأوضح أن تطبيق المنظومة في صيدليات الإسعاف بالشركة المصرية يثبت أن الحكومة تعمل بخطوات منتظمة وثابتة، مما يسهم في الحد من تداول الأدوية المهربة أو مجهولة المصدر، ويعزز الشفافية داخل السوق، كما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وبناء نظام رقابي متكامل قائم على أحدث النظم التكنولوجية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف عددًا من المستحضرات الدوائية كخطوة تمهيدية، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل المنظومة مختلف الأدوية المتداولة في السوق المصري، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط الكامل في تداول الدواء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء علي الغمراوي التتبع الدوائي نواقص الأدوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
أخبار المحافظات

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة