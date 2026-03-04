شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التتبع الدوائي في مصر، في إطار جهود الدولة للقضاء على الاحتكار والغش، وإحكام السيطرة والرقابة على سوق الدواء.

جاء ذلك بمقر صيدلية إسعاف الجيزة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الدواء.

وشاهد رئيس الهيئة عرضًا لتجربة عملية على أحد عبوات الدواء المدرجة في الجدول الأول.

وقال أحد العاملين في الصيدلية إنه تم صرف أكثر من ٥٠٠ روشتة بعد تطبيق المنظومة من اليوم.

ولفتت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، إلى أن المدرج في المرحلة الأولى للتتبع 1300 صنف دوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن منظومة التتبع الدوائي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز حوكمة سوق الدواء، وضمان وصول مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنظومة تتيح تتبع حركة الدواء بداية من التصنيع أو الاستيراد مرورًا بسلاسل الإمداد والتوزيع وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

وأوضح أن تطبيق المنظومة في صيدليات الإسعاف بالشركة المصرية يثبت أن الحكومة تعمل بخطوات منتظمة وثابتة، مما يسهم في الحد من تداول الأدوية المهربة أو مجهولة المصدر، ويعزز الشفافية داخل السوق، كما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وبناء نظام رقابي متكامل قائم على أحدث النظم التكنولوجية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف عددًا من المستحضرات الدوائية كخطوة تمهيدية، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل المنظومة مختلف الأدوية المتداولة في السوق المصري، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط الكامل في تداول الدواء.