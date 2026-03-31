ُجري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل في تلك المشروعات.

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الإسكندرية

من المقرر أن تتضمن الجولة الموسعة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد منطقة بئر مسعود وأعمال الحماية البحرية وبعض الكباري والمحاور المرورية والموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروع إدارة المخلفات الصناعية وخلية الدفن الصحي بمنطقة الناصرية والمجزر الآلي بالعامرية، بالإضافة إلى بعض مشروعات التطوير الحضري وتطوير عدد من الميادين والشوارع وتطوير حلقة السمك.

