أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض المتلاعبين في سوق السكر تم تحويلهم بالفعل إلى القضاء العسكري، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي بند تشهد تلاعبًا في الأسعار.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن واضحة وحاسمة، ولن يتم التسامح مع أي محاولة لاستغلال احتياجات المواطنين.

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعقد اجتماعات فعالة مع الغرف التجارية لتحديد هوامش ربح معقولة على السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه السياسة مطبقة في اقتصاديات حرة كثيرة.

وأوضح أن الوزارة ستحدد هوامش ربح لحزمة سلع محددة، وسيتم الالتزام بها بعد التشاور مع التجار، مع استمرار الرقابة على تنفيذ هذه القرارات.

وتابع الدكتور شريف فاروق أن المخابز السياحية وغيرها من مقدمي الخدمة تخضع لرقابة وزارة التموين، حيث تم تحديد أسعار واضحة لرغيف الخبز السياحي (80 جرامًا بـ2 جنيه، والـ40 جرامًا بـ1 جنيه).

وأشار إلى أن الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة، وتقوم بغلق المخابز المخالفة وسحب حصة الدقيق منها، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

وردًا على شكاوى المواطنين حول جودة رغيف الخبز السياحي وأوزان أسطوانات البوتاجاز، أوضح وزير التموين أن الوزارة تتعاون مع وزارة البترول لمراقبة مستودعات الأنابيب، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأكد أن الوفرة الحالية في جميع أنواع السلع تثبت نجاح منظومة الرقابة والإتاحة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، مشددًا على أن الفترة الحالية تتطلب يدًا حديدية لحماية المواطنين من أي تلاعب.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدًا أن كل شكوى تُؤخذ بجدية ويتم التعامل معها فورًا.