وزير التموين: المخابز السياحية تحت الرقابة.. وسعر الرغيف 80 جرامًا 2 جنيه

كتب : حسن مرسي

11:34 م 30/03/2026

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض المتلاعبين في سوق السكر تم تحويلهم بالفعل إلى القضاء العسكري، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي بند تشهد تلاعبًا في الأسعار.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن واضحة وحاسمة، ولن يتم التسامح مع أي محاولة لاستغلال احتياجات المواطنين.

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعقد اجتماعات فعالة مع الغرف التجارية لتحديد هوامش ربح معقولة على السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه السياسة مطبقة في اقتصاديات حرة كثيرة.

وأوضح أن الوزارة ستحدد هوامش ربح لحزمة سلع محددة، وسيتم الالتزام بها بعد التشاور مع التجار، مع استمرار الرقابة على تنفيذ هذه القرارات.

وتابع الدكتور شريف فاروق أن المخابز السياحية وغيرها من مقدمي الخدمة تخضع لرقابة وزارة التموين، حيث تم تحديد أسعار واضحة لرغيف الخبز السياحي (80 جرامًا بـ2 جنيه، والـ40 جرامًا بـ1 جنيه).

وأشار إلى أن الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة، وتقوم بغلق المخابز المخالفة وسحب حصة الدقيق منها، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

وردًا على شكاوى المواطنين حول جودة رغيف الخبز السياحي وأوزان أسطوانات البوتاجاز، أوضح وزير التموين أن الوزارة تتعاون مع وزارة البترول لمراقبة مستودعات الأنابيب، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأكد أن الوفرة الحالية في جميع أنواع السلع تثبت نجاح منظومة الرقابة والإتاحة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، مشددًا على أن الفترة الحالية تتطلب يدًا حديدية لحماية المواطنين من أي تلاعب.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدًا أن كل شكوى تُؤخذ بجدية ويتم التعامل معها فورًا.

فيديو قد يعجبك



بعد 31 يوما من الحرب.. إيران تعلن رفضها لكافة المقترحات الأمريكية للتفاوض
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها