إعلان

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة لضمان جودة المياه

كتب : أحمد العش

10:45 م 30/03/2026

منظومة رقابة متكاملة لضمان جودة المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة من محطاتها المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن منظومة إنتاج المياه تخضع لرقابة صارمة ومتكاملة على عدة مستويات، بما يضمن وصول مياه آمنة إلى المواطنين.

"القابضة للمياه": الخدمة تخضع لمراحل دقيقة للرقابة والفحص

وأوضحت "الشركة" في بيان لها، أن منظومة المتابعة تبدأ من معامل محطات المياه، مرورًا بالمعامل المركزية والمعامل المتنقلة التابعة للشركات، وصولًا إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج وحتى وصول المياه إلى المستهلك.
وشددت في السياق ذاته، على أن أي بيانات أو معلومات تتعلق بانقطاعات مياه الشرب أو أي مستجدات تخص الخدمة يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

"مياه الشرب بالقاهرة" تدعو المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات

وناشدت "الشركة القابضة" المواطنين بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات، وعدم الانسياق وراء أي شائعات أو بيانات غير موثقة يتم تداولها عبر وسائل غير رسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

