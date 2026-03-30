1.3 مليار دولار.. الرئيس السيسي: نلتزم بسداد مستحقات شركاء الطاقة بحلول يونيو 2026

كتب : أحمد العش

09:08 م 30/03/2026

جانب من كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر إيجبس 2026

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع الطاقة يُعتبر من القطاعات شديدة الحساسية، موضحًا أن أي توقف أو تجميد للنشاط فيه يترتب عليه تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة، نظرًا لاعتماد هذا القطاع على مراحل ممتدة من البحث والدراسات، وصولًا إلى دخول الحقول مرحلة الإنتاج الفعلي وتوفيرها للأسواق.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر إيجبس 2026

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر "إيجبس 2026"، أن مصر وشركاءها يواجهون تحديات حقيقية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة أثرت على سداد بعض المستحقات لشركاء قطاع الطاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الدولة بعدم التراخي في سداد هذه المستحقات، والعمل على الانتهاء من سداد ما تبقى منها، والبالغ نحو 1.3 مليار دولار، خلال الشهور القليلة المقبلة، وتحديدًا بحلول يونيو 2026.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لشركاء مصر في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون القائم معهم، خاصة في ما يتعلق بتطوير وإدخال حقول إنتاج جديدة إلى الخدمة، وتسهيل عمليات نقل الإنتاج عبر الموانئ المصرية مثل: دمياط، بما يتيح وصولها إلى الأسواق العالمية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركائها.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما مع دول المتوسط والاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات الراهنة التي تستدعي تنسيقًا أوسع لتجاوز الأزمة الحالية، معربًا عن تقديره لجميع المشاركين في المؤتمر، ومؤكدًا ضرورة التحلي بالشفافية والتعمق في مناقشة تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.

الرئيس السيسي: الأزمة العالمية الراهنة في قطاع الطاقة أكبر أزمة بالتاريخ الحديث

وأشار الرئيس السيسي، في سياق حديثه، إلى الأزمة العالمية الراهنة في قطاع الطاقة، مستشهدًا بتقارير الوكالة الدولية للطاقة التي وصفتها بأنها قد تكون من أكبر الأزمات في التاريخ الحديث، موضحًا أن الأزمة تمثل صدمتين متتاليتين، الأولى تتمثل في نقص الإمدادات، والثانية في ارتفاع الأسعار الناتج عن هذا النقص.
ولفت الرئيس السيسي، إلى أن ما يقرب من 25% من الإمدادات القادمة من بعض مناطق الخليج، خاصة الغاز والبترول، تأثرت خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
واختتم الرئيس السيسي، حديثه بالتأكيد على أن حجم التأثير الكامل للأزمة لا يزال غير واضح حتى الآن، في ظل امتلاك عدد من الدول لمخزونات استراتيجية، إلا أن تعويض هذه الكميات يتم حاليًا بأسعار مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية العمل المشترك للحد من تداعيات هذه الأزمة وضمان استقرار قطاع الطاقة عالميًا.

"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات

السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين

