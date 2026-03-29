انتقد الإعلامي أحمد موسى طريقة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على ضرورة التوازن بين توفير الطاقة والحفاظ على المظهر الحضاري للبلاد. وقال موسى: "بإمكانكم الترشيد كما تشاءون، لكننا بحاجة لبقاء أعمدة الإنارة مضاءة في شوارع القاهرة والجيزة، خاصة في المناطق الشعبية"، متعجباً من وصول حالة الإظلام إلى قلب القاهرة وميدان التحرير.

وأضاف: "نحن جميعًا ندعم الترشيد ولكن بالعقل، فلم يطلب أحد إظلام البلد، ومصر ستظل دائماً منيرة، وما حدث صدر صورة لا تليق بمكانة الدولة".

وفي سياق متصل، أشار موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" إلى أن المتربصين في الخارج استغلوا هذا المشهد للحديث عن مصر، مطالباً إياهم بالالتفات لشؤونهم وأزماتهم الخاصة.

وقال في هذا الصدد: "رئيس الوزراء تحدث عن الترشيد، لكنه أقسم بالله لم يطلب إطفاء كل شيء"، كما أضاف مستنكراً: "من غير اللائق أبداً إطفاء أنوار مآذن المساجد، فهذا أمر مستفز، وهناك معالم وعلامات للدولة لا يجوز إطفاؤها بأي حال".

كما اقترح موسى حلولاً بديلة لتجنب إظلام المعالم الدينية والأثرية، حيث قال: "ما المشكلة في زيادة التكلفة على الأغنياء؟ لكن كيف يتم إطفاء المساجد والكنائس؟"، موضحًا ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء دون مبالغة.

وأضاف: "مصر عُرفت عالميًا بأنها البلد التي لا تنام، ويجب أن نحافظ على هذا الطابع".

واختتم موسى حديثه بمناشدة المسؤولين مراعاة "أيقونات مصر" حتى لا تصبح البلاد مادة للسخرية، كما انتقد التخبط في قرارات تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية، حيث قال: "الطلاب نزلوا بالفعل إلى مدارسهم وسط الأمطار، ثم صدر قرار مفاجئ بالتعطيل"، وأضاف متسائلاً باستنكار: "ألم تكن هناك معرفة مسبقة بحالة الطقس وهطول الأمطار؟".