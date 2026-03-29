انتقد الإعلامي محمود سعد تصريحات وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان، التي قارن فيها بين الحد الأدنى للأجور في مصر وفرنسا من حيث القدرة الشرائية للخبز، حيث أوضح رشوان أن الحد الأدنى للأجور في مصر (7 آلاف جنيه) يتيح شراء 35 ألف رغيف شهريًا، بينما في فرنسا (1800 يورو) لا يتجاوز 1500 رغيف، مع اختلاف وزن الرغيف بين البلدين.

وقال سعد، خلال بث مباشر على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه المقارنة ظالمة وغير دقيقة، مشيرًا إلى أن المواطن الفرنسي لا يعتمد على الخبز بشكل أساسي في غذائه مثل المصري، بل يعتمد أكثر على اللحوم، بينما المصري قد يكتفي بطبق فول مع عدة أرغفة لسد جوعه.

وأضاف أن الحديث عن رغيف العيش لا يعكس الواقع المعيشي، منتقدًا فكرة معايرة الناس على الخبز، موضحًا أن الرغيف يحتاج إلى مكملات غذائية مثل الجبن أو الفول أو الطعمية والزيت والطماطم ليكون وجبة متكاملة، وأن المقارنة بهذا الشكل تفتقر إلى المنطق.

كما تطرق سعد إلى قرار غلق المحال والمطاعم ليلاً، محذرًا من تأثيره السلبي على العمالة المرتبطة بخدمات التوصيل والموتوسيكلات، خاصة في ظل خطورة التنقل في الشوارع المظلمة، معتبرًا أن القرار يحتاج إلى دراسة أعمق تراعي الجوانب الأمنية والاجتماعية.

وأكد محمود سعد على أن الشعب المصري بطبيعته يحب التضامن ويقف بجانب الدولة في الأزمات، مشددًا على أهمية أن تكون لدى الناس معلومات واضحة ومشاركة فعلية في القرارات، مشيرًا إلى أن غلق مناطق سياحية مثل الحسين أو السيدة زينب ليلاً يضر بالحركة السياحية والاقتصادية.