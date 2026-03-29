أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، نجاح عدد من مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات في إجراء تسويات ودية ومفاوضات عمالية ناجحة بين العمال وأصحاب الأعمال، أسفرت عن حصول عدد من العمال على مستحقاتهم المالية وحقوقهم القانونية، دون اللجوء إلى ساحات القضاء.

وبحسب بيان، أكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بشأن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وتفعيل دور مكاتب علاقات العمل في حل النزاعات بالطرق السلمية.

وأوضحت أن مديرية العمل بالقاهرة تمكنت، من خلال مكاتب علاقات العمل بمدينة نصر ومصر الجديدة، من إنهاء عدد من الشكاوى العمالية عبر مفاوضات مباشرة مع مسؤولي الشركات، حيث تم التوصل إلى تسويات ودية لصالح عدد من العاملين في قطاعات متعددة، من بينها الهندسة والرعاية والخدمات التعليمية والتجارة والبناء.

وأضافت الوزارة أن التسويات تضمنت صرف المستحقات المالية، وتسليم إخلاء الطرف وشهادات الخبرة، وتسوية رصيد الإجازات، ما دفع العمال إلى التنازل عن شكاواهم بعد حصولهم على كامل حقوقهم، وذلك بحضور ممثلي الشركات المعنية.

وفي السياق نفسه، نجحت مديرية العمل بمحافظة دمياط في تسوية نزاع عمالي بين عاملين وإحدى شركات الشحن والتفريغ، حيث تمكنت من استرداد مستحقاتهما المالية التي تجاوزت 200 ألف جنيه، وتم صرفها بموجب شيكات بنكية، عقب تدخل مكتب عمل وعلاقات دمياط الجديدة وإجراء مفاوضات مباشرة مع إدارة الشركة.

وشددت الوزارة على أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي، وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، والتوسع في التسويات الودية للنزاعات العمالية، بما يضمن حصول العمال على حقوقهم المشروعة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقرار المنشآت واستمرار العملية الإنتاجية.

وأكدت استمرار مكاتب علاقات العمل بالمحافظات في تلقي شكاوى العمال والعمل على حلها بشكل سريع وفعّال من خلال التفاوض المباشر، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بضرورة التواجد الميداني والتواصل مع طرفي العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الاستثمار وتدفع عجلة الإنتاج.