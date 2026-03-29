كامل الوزير: المواطن اللي مش قادر على تكلفة الوقود يركب المترو.. الدولة تدعمه

كتب : حسن مرسي

02:04 ص 29/03/2026

الفريق كامل الوزير وزير النقل

دعا الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، المواطنين الذين يشكون من عدم قدرتهم على تدبير تكلفة الوقود لسياراتهم إلى استخدام مترو الأنفاق، باعتباره وسيلة نقل جماعي مدعومة من الدولة.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية على قناة "إم بي سي مصر" إن الدولة حريصة على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وأن استخدام المترو يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأضاف وزير النقل أن تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو ووسائل النقل كان أمرًا حتميًا لتغطية الفارق بين عجز الموارد وتكاليف التشغيل.

وأوضح أن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدعم من خلال زيادة المرتبات وتوفير مخصصات لبرنامجي تكافل وكرامة، بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن مرتبات العاملين في قطاع النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر أقل مقارنة ببعض الوزارات الأخرى، موضحًا أن العاملين في السكة الحديد يؤدون ساعات عمل إضافية، وهو ما ينعكس في حصولهم على حوافز إضافية.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين أوضاع العاملين مع الحفاظ على تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وتابع وزير النقل أن مترو الأنفاق يظل الخيار الأمثل للتنقل في القاهرة الكبرى، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعماً كبيرًا لهذا المرفق الحيوي لضمان استمراره في تقديم خدمة متميزة بأسعار مناسبة.

وأكد أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

