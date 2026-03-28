أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مصر مرت بأزمات كانت تهدد بقاء الدولة نفسها، والأزمة الحالية المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحروب الإقليمية هي أزمة مقدور عليها طالما أن الجميع يد واحدة.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار والهدوء لعبور هذه الأزمة بنجاح.

وردًا على تساؤلات عمرو أديب حول ارتفاع أسعار الميكروباص والخضار بنسب تتجاوز الزيادة الرسمية في الوقود، شدد وزير الدولة للإعلام على أن رئيس الوزراء وجه بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومواقف السرفيس.

وأكد أن أي شخص يستغل الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر سيواجه بمنتهى الحسم، واصفًا هذه الممارسات بأنها "متاجرة بأقوات الناس في وقت صعب" وليست شطارة تجارية.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن جدًا ويكفي لشهور طويلة، مؤكدًا أن فكرة اختفاء أو نقص السلع غير موجودة.

وأشار إلى أن المنافذ والشوادر التابعة للدولة والقوات المسلحة والداخلية منتشرة في كل مكان لتوازن السوق وتوفر البديل الأرخص للمواطن.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة والمصانع، أوضح وزير الدولة للإعلام أن خطة الترشيد لا تؤثر على الإنتاج، الذي وصفه بأنه "خط أحمر".

وقال إن الإنتاج هو الذي سيوفر العملة الصعبة وسيخلق فرص العمل، مؤكدًا أن خطة الترشيد موجهة أساسًا للجهاز الإداري للدولة والمباني الحكومية والمشروعات التي لم تبدأ بعد.

وأكد الدكتور ضياء رشوان الأزمة الحالية مؤقتة، وأن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة لحماية المواطن، مشيرًا إلى أن أي استقرار في الأسعار العالمية سينعكس فورًا على السعر المحلي، مؤكدًا أن هذا وعد حكومي واضح.

وقال: "الزيادات اللي حصلت دي كانت ضرورة قصوى لتأمين احتياجاتنا من الوقود والكهرباء، وأي استقرار في الأسعار العالمية هينعكس فورًا على السعر المحلي، وده وعد حكومي واضح".