أشاد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالتحديات التي تواجه آليات التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديري المديريات، مؤكدًا أن الحزب يسخر كافة إمكاناته لدعم الدولة المصرية، في ظل ما تبذله الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من جهود للتعامل مع الأوضاع الراهنة.

وأشار الطويل، إلى أن الرؤية الحكومية التي تم استعراضها خلال الاجتماع أصبحت أكثر وضوحًا، مؤكدًا أهمية نقل هذه الحقائق إلى المواطنين بشكل مباشر، لمواجهة الشائعات والأفكار غير الدقيقة التي قد تنتشر في الشارع.

وشدد على ضرورة استمرار تواصل الحكومة مع مجلس النواب بشكل دائم، بما يسهم في تعزيز وضوح الرؤية المشتركة، وإبراز حجم الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف الملفات لخدمة المواطنين.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بحصر المحافظات التي لا يتم فيها التعاون مع النواب بالشكل المطلوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان، وتحقيق استجابة أفضل لمطالب المواطنين.