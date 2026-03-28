واصلت لجنة إدارة الأزمات بوزارة الثقافة اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ حزمة القرارات التنظيمية المتعلقة بترشيد الإنفاق داخل قطاعات الوزارة، تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء.

وترأست الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المُشكّلة من رؤساء الهيئات والقطاعات وقيادات الوزارة، حيث ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لبدء تطبيق قرارات خفض الاستهلاك، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على مستوى الخدمات والأنشطة الثقافية المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات.

وتم عرض خطة العمل التي تتناسب مع التوجهات الحكومية، والبدائل التي تضمن تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق واستمرار تقديم خدمة ثقافية متميزة تليق بالجمهور المصري.

وأكدت وزيرة الثقافة، ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة في القاهرة ومختلف المحافظات في موعد أقصاه الثامنة والنصف مساءً، بما يتيح وقتًا كافيًا لتنفيذ قرار غلق الإضاءة في التاسعة مساءً، مع الالتزام التام بخفض استهلاك الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بمختلف المنشآت الثقافية وقصور الثقافة، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود.

ووجهت وزيرة الثقافة، بالتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية عبر المنصات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي كأحد المسارات البديلة لدعم استمرارية النشاط الثقافي بكفاءة وبتكلفة أقل.

كما وجّهت وزيرة الثقافة بضرورة العمل على خلق شراكات ذكية مع المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالثقافة، بما يسهم في دعم إقامة الفعاليات الثقافية والتوسع فيها بميزانيات أقل، دون تحميل خزينة الدولة أعباءً إضافية، وكذلك تعزيز التعاون في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي مع الدول التي تجمعنا بها اتفاقيات تعاون، بما يسهم في إقامة المعارض والفعاليات دون أعباء إضافية.

