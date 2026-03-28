المصري الديمقراطي يتراجع عن قراره بشأن المشاركة باجتماع رئيس الوزراء اليوم (تفاصيل)

كتب : عمرو صالح

06:24 ص 28/03/2026

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تراجعه عن قراره السابق بعدم المشاركة في اجتماع رئيس الوزراء، وقرر حضور الاجتماع المقرر انعقاده اليوم.

وقال النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إنه تلقى العديد من الاتصالات من المستشار هاني حنا وزير الشئون المجالس النيابية، خلال اليومين الماضيين، أكد خلالها حرص الحكومة على تواجد جميع الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان في لقاء رئيس الوزراء، نظرًا للظروف الجيوسياسية الحالية التي تحيط بالبلاد، وحرصًا على إحاطتهم بكافة المستجدات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والحوار حوله من مختلف الجوانب.

وأضاف أن الوزير أكد أن تعليمات رئيس الحكومة الدائمة للوزراء هي التواجد في الجلسات العامة واللجان النوعية، لاطلاع أعضاء المجلس على كافة التفاصيل والرد على تساؤلاتهم والاستماع إلى وجهات نظر النواب في مختلف المجالات، مع التأكيد على تقدير الحكومة لمجلس النواب ودور جميع الأحزاب به أغلبية ومعارضة.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، وبالتشاور مع قيادة الحزب، تقرر حضور الاجتماع المرتقب اليوم مع رئيس الوزراء، مع التأكيد على طلب حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مجلس النواب في أقرب فرصة لعرض رؤية الحكومة، خاصة خلال الجلسات المقبلة التي ستناقش الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم.

وأكد أن الحزب يسعى إلى أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة تشريعية ورقابية، وأن يتم التعامل معه وفقًا للأعراف والتقاليد المعمول بها في الدول التي تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

ويُذكر أن الحزب المصري الديمقراطي كان قد أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤكد حضوره في اجتماع اليوم السبت.

