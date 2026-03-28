يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أبرز الملفات والقضايا الراهنة، وذلك عقب الانتهاء من جولة تفقدية داخل سوق العبور، يعقبها زيارة لأحد فروع "كارى أون" التابعة لوزارة التموين.

سبب تأجيل المؤتمر الصحفي للحكومة إلى اليوم السبت

كان من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمره الصحفي مساء الخميس الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن الاجتماع امتد لساعات طويلة نتيجة مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة الجديدة، ما أدى إلى تأجيل المؤتمر ليُعقد اليوم السبت عقب الجولة التفقدية.

أبرز مخرجات احتماع الحكومة: إقرار الموازنة وخطة التنمية

شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن القرار ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.

