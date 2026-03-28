بعد تأجيله.. مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم عقب جولة ميدانية بسوق العبور و"كارى أون"

كتب : أحمد العش

08:00 ص 28/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أبرز الملفات والقضايا الراهنة، وذلك عقب الانتهاء من جولة تفقدية داخل سوق العبور، يعقبها زيارة لأحد فروع "كارى أون" التابعة لوزارة التموين.

سبب تأجيل المؤتمر الصحفي للحكومة إلى اليوم السبت

كان من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمره الصحفي مساء الخميس الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن الاجتماع امتد لساعات طويلة نتيجة مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة الجديدة، ما أدى إلى تأجيل المؤتمر ليُعقد اليوم السبت عقب الجولة التفقدية.

أبرز مخرجات احتماع الحكومة: إقرار الموازنة وخطة التنمية

شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن القرار ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

موعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.. رئيس الوزراء يعلق

أخبار مدبولي اليوم كاري أون رئيس مجلس الوزراء وزارة التموين سوق العبور مؤتمر الحكومة الأسبوعي مصطفى مدبولي

طريقة استخراج شهادة المخالفات وتقديم التظلم أونلاين
حوادث وقضايا

طريقة استخراج شهادة المخالفات وتقديم التظلم أونلاين
لمواجهة التحديات المناخية.. “الزراعة” تكثف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين
أخبار مصر

لمواجهة التحديات المناخية.. “الزراعة” تكثف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات خلال ساعات
حوادث وقضايا

الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات خلال ساعات
تايلاند تعلن التوصل لاتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تايلاند تعلن التوصل لاتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز
مكتب أبوظبي الإعلامي يعلن إصابة 5 أشخاص بسقوط شظايا صاروخ
شئون عربية و دولية

مكتب أبوظبي الإعلامي يعلن إصابة 5 أشخاص بسقوط شظايا صاروخ

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي