كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم السبت وحتى الأربعاء 1 أبريل على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا وشبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت نشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

توقعت الأرصاد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي السبت 28 مارس والأحد 29 مارس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح من الإثنين 30 مارس إلى الأربعاء 1 أبريل على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

