تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : عمرو صالح

09:00 ص 28/03/2026

طقس بارد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم السبت وحتى الأربعاء 1 أبريل على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا وشبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت نشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

توقعت الأرصاد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي السبت 28 مارس والأحد 29 مارس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح من الإثنين 30 مارس إلى الأربعاء 1 أبريل على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأزهر يدين إغلاق المسجد الأقصى ويطالب بتحرك دولي عاجل

بعد الموجة السيئة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعد تأجيله.. مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم عقب جولة ميدانية بسوق العبور
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة بالتجمع
لمواجهة التحديات المناخية.. “الزراعة” تكثف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين
طريقة استخراج شهادة المخالفات وتقديم التظلم أونلاين
معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي