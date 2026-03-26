كشف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة زيادة أسعار الأسمدة الزراعية.

وقال "عضام"، في تصريحات إلى مصراوي، إنه لم يصدر عن الوزارة أي قرار بشأن زيادة أسعار الأسمدة الزراعية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا توافرها في جميع الجمعيات الزراعية بكميات كافية تلبي احتياجات المزارعين.

وأشار إلى أن الزيادة المؤكد حدوثها تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، وذلك على إثر تحريك أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية.

وتابع أن الزيادة لن تتجاوز 20 جنيهًا في سعر شيكارة السماد الحالي، المقدرة بـ270 جنيهًا، مؤكدًا عدم صدور أي قرار من وزارة الزراعة بزيادة أسعار الأسمدة.

