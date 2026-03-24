إعلان

مقترح برلماني لتعديل قانون الرؤية وإعادة النظر بخصوص الأب

كتب : أحمد السعداوي

04:50 م 24/03/2026

النائبة شيرين صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح موجه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف، بشأن إعادة النظر في قانون الرؤية الخاص بالأب، بما يضمن تنفيذ حقه في رؤية أبنائه بشكل فعّال.

وأكدت النائبة، في مقترحها، أهمية إلزام الأم بتنفيذ مواعيد الرؤية المحددة قانونًا، مع ضرورة توفير مكان مناسب يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرةً إلى أن عدم الالتزام الحالي ينعكس سلبًا على استقرار الأبناء وتكوينهم النفسي.

وأوضحت صبري أن القانون بصيغته الحالية يسمح للأم بالتغيب عن مواعيد الرؤية ثلاث مرات متتالية دون وجود آلية رادعة كافية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان الأب من التواصل الطبيعي مع أبنائه، فضلًا عن عدم إتاحة الفرصة له للجلوس معهم بشكل منفرد.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة في أمسّ الحاجة إلى وجود الأب ودوره في تشكيل شخصياتهم، مؤكدةً أن تحقيق التوازن في الرعاية بين الوالدين يمثل أحد أهم عوامل تنشئة جيل سوي نفسيًّا ومجتمعيًّا.

واختتمت النائبة مقترحها بتأكيد ضرورة تطوير التشريعات، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الأطراف؛ وعلى رأسها مصلحة الطفل الفضلى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقترح برلماني تعديل قانون الرؤية لجنة الشؤون الدستورية حرمان الأب قانون الرؤية

أحدث الموضوعات

زووم

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

