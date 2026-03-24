بعد وصول الكيلو لـ50 جنيه.. نقيب الفلاحين يكشف عن موعد تراجع أسعار الطماطم

كتب : عمرو صالح

08:00 ص 24/03/2026

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن موعد تراجع أسعار الطماطم بالأسواق بعد أن وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق لـ50 جنيه.

وقال أبو صدام في تصريحاته لمصراوي إن سعر الطماطم سيصل لـ25 جنيهًا بعد نحو 20 يومًا من الآن وذلك نظرا لبدء عرض محصول العروة الحالية بمختلف الأسواق مما يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وتلبية الاحتياجات.

وأشار أبو صدام إلى أن تقلص المساحة المنزرعة بالطماطم خلال الفترة الحالية وقلة الإنتاج الذي لازمه برودة المناخ يعد سبب رئيسي في ارتفاع أسعارها لافتا إلي أن تداعيات الحروب والأزمات وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية أثرت بشكل غير مباشر على الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأكد أبو صدام على أن الفترة الانتقالية بين العروات تعد الفترة التي تشهد عادةً انخفاضاً في الإنتاجية قبل دخول المحصول الجديد.

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا بمختلف أسواق الجمهورية وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق لـ50 جنيه.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



