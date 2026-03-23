قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوجه الرئيسي للوزارة خلال السنوات القادمة يتمثل في مشروع تصدير التعليم إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية حققت إنجازات ملموسة على مستوى التصنيفات الدولية والنشر العلمي والمنافسات العالمية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المشروع يقوم على 3 مراحل تبدأ بالمنطقة العربية والأفريقية من خلال إنشاء أفرع لجامعات مصرية كبرى مثل جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية من بينها ماليزيا والإمارات والسعودية وقطر، وذلك عبر برامج دراسية مختارة

وتابع: المرحلة الثانية ستشمل التوسع في منطقة وسط وجنوب شرق آسيا، بينما تستهدف المرحلة الثالثة اختيار دول بعينها.

وأكد عبدالغفار أن هذه التجربة تعزز من تنافسية الجامعات المصرية وتدعم القوة الناعمة لمصر في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على النماذج التعليمية منخفضة التكلفة وعالية الجودة، وهو ما توفره الجامعات المصرية الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى الشراكات مع جامعات دولية تمنح الطلاب شهادات مزدوجة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه يجري، حاليًا استكمال الجوانب القانونية للتعاقدات مع الدول الشريكة، على أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون