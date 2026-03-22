تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد: تحسن طفيف في الأحوال الجوية غدًا.. ثم تقلبات جديدة الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حالياً، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس، مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

خبير اقتصادي: المخاطر ما زالت قائمة في أسواق النفط رغم الإجراءات المؤقتة

أكد الدكتور عبد الله السيد، الباحث الاقتصادي والمحاضر في جامعة سيتي بلندن، أن الأزمة الراهنة المتعلقة بالنفط الإيراني ومضيق هرمز ليست مشكلة إنتاج بقدر ما هي مشكلة لوجستية تتعلق بكيفية وصول النفط إلى الأسواق العالمية.

استشاري تغذية يحذر من الفسيخ والكعك: يسببان أزمات معوية حادة

حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من العادات الغذائية الخاطئة التي تتحول إلى ترندات في العيد، منتقدًا الإقبال الكبير على الفسيخ والرنجة وكأنه شم النسيم، إلى جانب الكعك والبسكويت الذي يضاعف السكريات.

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

أكد الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول العربية والخليجية خلال اليومين الماضيين جاءت في توقيت حرج للغاية تشهده المنطقة، حيث انزلق الإقليم إلى حالة من الحرب الإقليمية المفتوحة، المرشحة لأن تتسع في ظل التوتر الشديد الذي تشهده الساحة.

خبير علاقات دولية: إيران تستهدف رفع فاتورة الحرب على أمريكا وإسرائيل

أكد الدكتور سامح خضر، خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإيرانية ضد دول الخليج العربي، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات كان لها تأثيرات بالغة على الاستقرار وأسعار النفط والمرافق المدنية.