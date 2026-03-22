أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن الحرب الحالية في المنطقة تسببت في تراجع حاد لأسعار الذهب عالميًا، حيث انخفضت أوقية الذهب من 5490 دولارًا إلى 4494 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت 10%، في أسوأ انخفاض تشهده الأسواق منذ 15 عامًا.

وقال فرج خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن العلاقة بين التصعيد العسكري في المنطقة وحركة الذهب قوية جدًا، لكن المفاجأة كانت أن الأسعار انخفضت رغم توقعات خبراء السوق بارتفاعها.

وأضاف خبير صناعة الذهب أن الفضة تأثرت أيضًا بالتراجع، حيث انخفضت أوقيتها إلى 68 دولارًا بنسبة 14%، وهو أسوأ انخفاض منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وأوضح أن هذه التراجعات القوية جاءت مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية وصول سعر الأوقية إلى 6000 أو حتى 6500 دولار مع بداية الحرب، لكن المعطيات على الأرض كانت مختلفة.

وأشار فرج إلى أن السبب الرئيسي لهذه التراجعات يتمثل في الضغوط البيعية القوية التي تمارسها المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار لتوفير السيولة، حيث تتجه هذه السيولة حاليًا إلى قطاعات البترول والغاز والسندات والأوراق المالية.

وأوضح أن البنوك المركزية في معظم دول العالم تحتاج إلى سيولة كبيرة في الوقت الحالي، مما دفعها إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب.

وتابع الخبير الاقتصادي أن روسيا باعت الأسبوع الماضي حوالي 300 ألف أونصة من الذهب، بما يعادل حوالي 9 أطنان، وهو ما زاد من الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

وأكد أن هذه الضغوط، إلى جانب إلغاء نظام الرفعة المالية في الصين، ساهمت بشكل كبير في التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة.