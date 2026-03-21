أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن قيام المحافظة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوزيع أكياس قمامة بلاستيكية مجانًا طوال إجازة عيد الفطر 2026 على روّاد الحدائق العامة والمتنزهات خاصة بالمناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بإمبابة وعدد من الحدائق العامة والمزارات.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

تسهيل جمع المخلفات وتقليل الإلقاء العشوائي بحدائق الجيزة

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل عملية جمع المخلفات من المواطنين والحد من إلقائها عشوائيًا بما يسهم في الحفاظ على نظافة تلك المواقع وتيسير نقل القمامة إلى المقلب العمومي بشبرامنت بصورة منظمة وآمنة.

وأشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة تحرص على تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على نظافة الحدائق والمتنزهات خاصة خلال فترات الإقبال المتزايد في الأعياد والمناسبات مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الأجهزة التنفيذية.

خطة صيانة شاملة بعد إجازة عيد الفطر 2026

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري، في السياق ذاته، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز، بالدفع بفرق العمل التابعة لقطاع الحدائق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2026، لبدء تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار والنباتات، وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة، والجزر الوسطى بالشوارع والميادين، بما يسهم في استعادة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

اقرأ أيضًا:

