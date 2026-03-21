إعلان

"غطاء سحابي كثيف وأجواء باردة".. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه المناطق

كتب : أحمد العش

12:36 م 21/03/2026

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب هذه المناطق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الطقس غير المستقر على شمال البلاد، إذ يشهد الوضع الجوي الحالي غطاءً سحابيًا كثيفًا ورياحًا باردة مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت الموافق لثاني أيام عيد الفطر 2026، مشيرةً أنه تشمل مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت "الأرصاد" ، إن الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تقل حدتها تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الداخل، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الطقس خلال الساعات المقبلة.

الطقس حالة الطقس العاصفة الترابية طقس عيد الفطر 2026 عيد الفطر الأرصاد أمطار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان