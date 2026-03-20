أوضح السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن ترتيب المخاطر بالنسبة للداخل الإسرائيلي لا يتوافق بالكامل مع التصور الشائع، مشيرًا إلى أن إيران تعتبر التهديد الأكبر، بينما تأتي تركيا في المرتبة الأدنى من حيث الأولوية.

وقال "سالم"، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن التقديرات الإسرائيلية تضع مصر في المرتبة الثانية بعد إيران مباشرة.

وأضاف السفير الأسبق، أن إسرائيل تتهيأ لمواجهة إيران منذ أكثر من 20 عامًا، مع وجود خلافات داخل الحكومة بين وزراء الدفاع ورؤساء الأركان حول توقيت الانخراط في أي مواجهة عسكرية مباشرة.

وأشار إلى أن هذه الخلافات تعكس تقديرات مختلفة لمدى استعداد الجيش الإسرائيلي ومدى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هجوم مبكر على المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.

وتابع عاطف سالم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه كانوا مستعدين لضرب إيران، ما أتاح لإسرائيل فرصة عدم الدخول في مواجهة منفردة، مكتفية بالاستفادة من الدعم الدولي.

وأوضح أن التنسيق العسكري والسياسي بين واشنطن وتل أبيب بلغ مستويات متقدمة خلال الفترة الأخيرة، مما قلل من المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل في حال توسع المواجهة.

وأشار السفير المصري الأسبق إلى أن ترتيب المخاطر الإسرائيلي يعكس رؤية استراتيجية تركز على التهديدات الإقليمية الكبرى، حيث تبقى إيران في قمة الأولويات بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

وأضاف أن مصر تأتي في المرتبة الثانية نظرًا لموقعها الاستراتيجي ودورها الإقليمي المؤثر، بينما تحتل تركيا المرتبة الأدنى رغم الخلافات السياسية القائمة بين الجانبين.

وأوضح أن استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية يعزز قدرة إسرائيل على تنفيذ أهدافها دون تحمل كامل العبء العسكري والاقتصادي للصراع.

اقرأ أيضًا:

