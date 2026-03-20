قال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن هلال شهر شوال يُرصد في سماء العالم العربي بعد غروب شمس اليوم الجمعة 20 مارس 2026 حيث يظهر متألقًا فوق الأفق الغربي بالتزامن مع بداية حلول الظلام.

وأضاف "أبو زاهرة"، في بيان اليوم، أن ما يضفي جمالًا استثنائيًا على مشهد هذه الليلة هو وقوع الهلال في حالة اقتران مع كوكب الزهرة ألمع كواكب النظام الشمسي مما يرسم لوحة سماوية ساحرة تشكل فرصة مثالية للرصد والتوثيق الفوتوغرافي خاصة في حال صفاء الأفق من العوائق الغبارية أو السحب.

وكان القمر قد وصل إلى مرحلة الاقتران في ساعات فجر يوم الخميس 19 مارس بتوقيت مكة المكرمة وهي اللحظة التي يكون فيها القمر والشمس على نفس خط الطول السماوي تقريبًا، وبعد هذه اللحظة بدأ القمر بالتحرك شرقًا بالنسبة للخلفية النجمية ومع مرور الساعات تزداد الاستطالة الزاوية (البعد الزاوي بين القمر والشمس) مما يسمح بانعكاس ضوء الشمس على جزء ضئيل من قرص القمر فيرتفع الهلال تدريجيًا فوق الأفق الغربي يومًا بعد يوم ويزداد سمك الجزء المضاء منه.

وبحلول غروب شمس اليوم الجمعة سيكون عمر الهلال قد تجاوز 36 إلى 38 ساعة تقريبًا مما يجعله سميكًا وواضحًا جدًا للعين المجردة حيث سيتمكن الراصدون من رؤيته بسهولة وهو يمكث في السماء لفترة تقارب 80 إلى 90 دقيقة بعد غروب الشمس.

وخلال الرصد يمكن ملاحظة ظاهرة "نور الأرض" حيث يظهر الجزء المظلم من قرص القمر مضاءً بوهج خافت ناتج عن ضوء الشمس المنعكس عن سطح الأرض باتجاه القمر مما يجعل كامل القرص مرئيًا بشكل خافت داخل قوس الهلال المضيء.

ويعد القمر دليلًا بصريًا لمراقبة حركة الأجرام السماوية فبسبب حركته في مداره حول الأرض يتغير موقعه بين النجوم بمعدل يقارب 13 درجة يوميًا نحو الشرق.

وتعد الفترة بعد مرور 20 إلى 30 دقيقة من غروب الشمس من أفضل الأوقات للتصوير حيث يتوازن سطوع السماء ذات اللون الأزرق العميق مع لمعان الأجرام السماوية ويفضل استخدام حامل ثلاثي القوائم مع تعريض طويل (عدة ثوانٍ) لإبراز تفاصيل الجزء المظلم من القمر مع مراعاة حساسية الضوء لتجنب الضجيج الرقمي.

ويظل الهلال منذ الأزل علامة زمنية فلكية تجمع بين دقة الحسابات وجمالية المشهد في ارتباط فريد يعكس علاقة الإنسان بدورات السماء.

