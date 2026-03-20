قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر
كتب : محمد نصار
السيدة انتصار السيسي
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها على فيسبوك: "أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركات. كل عام وأنتم بخير".
