أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار نحو 521 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

وقال الدكتور طارق سليمان، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بتذليل العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه تم خلال النصف الأول من مارس إصدار عدد 512 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 162 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تم الموافقة أيضًا على تسجيل 253 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منهم 157 تسجيلة محلية، و96 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 32 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم أيضًا تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة، على عدد 30 مصنع أعلاف بعدد 78 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء، سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك، بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وشدد "سليمان"، على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية، وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفترة شن 10 حملات على عدد 17 مصنعًا ومتجرًا للأعلاف بعدة محافظات، للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الاستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقًا للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة في تركيبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 8 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين، وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف، في عدد من المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومديريات الزراعة المختصة.

وأكد مواصلة ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة، بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركة في معارض شهر رمضان التي نظمتها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة، بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20-25%).

وقال "سليمان"، إنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن تطبيقات التليفون المحمول فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.

