الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة

كتب : أحمد جمعة

08:05 ص 20/03/2026

انفجار أسطوانة غاز بمول بدمياط الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حصيلة مصابي حريق "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة إلى 32 شخصًا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ 16 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل الفوري مع الضحايا ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور بسيطة، وفقًا للتشخيص الطبي المبدئي للفرق المتخصصة بالمستشفيات.

وأكدت الصحة استقرار الحالة الصحية لغالبية المصابين، مشيرة إلى مغادرة 18 شخصًا للمستشفيات بعد تحسن حالتهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ويخضع باقي المصابين للملاحظة الطبية الدقيقة حتى إتمام الشفاء، وسط توجيهات برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات القريبة وتوفير الاحتياجات العلاجية العاجلة.

اقرأ أيضًا:

توجيه عاجل من شيخ الأزهر.. 10 مصابين و3 وفيات بانفجار دمياط الجديدة

3 وفيات و4 مصابين.. صور من قلب انفجار ليلة العيد بدمياط الجديدة

بالأسماء.. ضحايا انفجار مول دمياط الجديدة

مصابو موريا مول حريق دمياط الجديدة وفيات انفجار دمياط بيان وزارة الصحة خروج مصابي دمياط

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد