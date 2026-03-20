أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حصيلة مصابي حريق "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة إلى 32 شخصًا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ 16 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل الفوري مع الضحايا ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور بسيطة، وفقًا للتشخيص الطبي المبدئي للفرق المتخصصة بالمستشفيات.

وأكدت الصحة استقرار الحالة الصحية لغالبية المصابين، مشيرة إلى مغادرة 18 شخصًا للمستشفيات بعد تحسن حالتهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ويخضع باقي المصابين للملاحظة الطبية الدقيقة حتى إتمام الشفاء، وسط توجيهات برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات القريبة وتوفير الاحتياجات العلاجية العاجلة.

