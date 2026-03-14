ردًا على أحد المقالات.. السيسي: الحكومة لم تكن سببًا في الأزمات الاقتصادية الأخيرة

كتب : أحمد العش

09:23 م 14/03/2026
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (3)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (6)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (5)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (4)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لاحظ بعض التعليقات والكتابات في الصحافة، بما في ذلك مقال محدد يشير إلى أن الحكومة لا تصارح المواطنين بحقائق الأمور ولا تنفذ وعودها، موضحًا أنه من غير الممكن تنفيذ كل ما نتمناه.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته حفل إفطار الأسرة المصرية، أن مصر والحكومة لم تكن سببًا في الأزمات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الـ5 الماضية، بل كانت الدولة تتحمل تداعيات الأزمات والحروب، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر دولة غير غنية ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، وتسعى الدولة لتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وأنه منذ عام 2020 وما تلاه تعرضت مصر لأزمات صعبة تجنّب آثارها كان من المستحيل، ما أسفر عن خسارة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يعادل نحو 500 مليار جنيه، مما انعكس على قدرة الدولة على التحرك اقتصاديًا.

وأضاف الرئيس السيسي، في إشارة إلى ما تناولته الصحافة، أن الحكومة والمعنيين مطالبون بتقديم الشرح اللازم للمواطنين لضمان وضوح الأمور وتحقيق الشفافية، خصوصًا لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع.

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس.. التعليم تكشف التفاصيل
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
لمسنا تقدمًا ونطالب بالمزيد.. الرئيس السيسي يعلق على الدراما رمضان
