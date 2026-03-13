أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد اليوم تقلبات جوية بسبب تأثر البلاد بمرور منخفض جوي صحراوي على سطح الأرض.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية إن هذا المنخفض الجوي موجود في الصحراء الغربية ومتعمق بشكل كبير، مما سيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار عن معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيصاحب المنخفض الجوي سرعات رياح عالية تتراوح سرعتها بين 35 و55 كم/س، يشعر بها المواطنون بعد فترات الظهيرة ودخول فترات المساء.

وأوضحت أن هذه الرياح تصاحبها أتربة ورمال مثارة بشكل كبير على أغلب المحافظات، مما يؤدي إلى تدهور وانخفاض الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 1000 متر في مناطق من الصحراء الغربية.

وتابعت الدكتورة منار غانم أن المنخفض الجوي يتحرك من الصحراء الغربية إلى محافظات شمال الصعيد، ثم إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع دخول فترة المساء وساعات الليل.

وأكدت أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية مستمرة على مدار اليوم وفترات الليل وصباح غد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس تشهد توافر الرطوبة في عمود الهواء، مما يترتب عليه وجود فرص سقوط أمطار، أغلبها من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

كما توجد أمطار خفيفة على المحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى ومناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ومع دخول فترة المساء قد تزيد فرص سقوط الأمطار الخفيفة وتصل لمتوسطة في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية اليوم وغدًا، حيث تسجل قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار بين 25 و26 درجة مئوية، مما يترتب عليه طقس دافئ بالمحافظات الشمالية، وحار على محافظات الصعيد كالأقصر وأسوان، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 32 و33 درجة مئوية وبعض الأماكن تسجل 35 درجة مئوية.

وكشفت أن اليوم يشهد ذروة ارتفاع الحرارة، بينما تنخفض قيم درجات الحرارة غدًا بدرجة أو درجتين، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية، ومع دخول الهواء الشمالي البارد مع مساء غد، تبدأ الأجواء في الرجوع للأجواء الشتوية الطبيعية.

