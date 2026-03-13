تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التلفزيونية على مدار الساعات الماضية.

هاني توفيق: تداعيات الحرب على إيران قد تمتد لسنوات

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، من هشاشة الوضع الاقتصادي في مصر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تداعيات الحرب على إيران، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع أعباء الديون وضعف تدفقات الاستثمار والصادرات.

باحثة اقتصادية: ارتفاع أسعار النفط يضع البنوك المركزية في مأزق

أكدت ليال منصور، الباحثة الاقتصادية، أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط يمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة معدلات التضخم عالميًا، موضحة أن النفط يدخل بشكل مباشر في تكلفة إنتاج ونقل معظم السلع والخدمات.

منير نخلة: المرأة المصرية أكثر التزامًا بالسداد في التمويل متناهي الصغر

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي - حالًا"، أن المرأة المصرية خاصة الريفية تحمل على عاتقها مسؤولية البيت والدخل والأسواق المحلية، وأنها تعرف جيدًا مصروفاتها وأرباحها وخسائرها، مشيرًا إلى أنها الطرف الأكثر التزامًا بسداد التمويلات.

المفتي يوضح علاج ضيق الصدر والقلق على الرزق

أكد نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن علاج ضيق الصدر والقلق على الرزق ومحو البركة يبدأ بتصحيح العلاقة مع الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والتوبة النصوح.

جمال شعبان: بطارية القلب الصغيرة تصدر 100 ألف شحنة كهربائية يوميًا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن للقلب كهرباء خاصة به، وأن الله سبحانه وتعالى أمَّن كهرباء القلب بتأمين معجز وعظيم.