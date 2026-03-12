إعلان

وزيرة التنمية: لجان تفتيش مشتركة تتابع أداء أحياء بولاق الدكرور والهرم ومركز كرداسة

كتب : أحمد الجندي

01:09 م 12/03/2026
    لجان تفتيش مشتركة تتابع أداء أحياء بولاق الدكرور والهرم ومركز كرداسة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة مشتركة من الوزارة برئاسة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وعضوية الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، شملت حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وحي الهرم، وذلك لمتابعة منظومة العمل وضبط مخالفات البناء والإشغالات ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن أعمال المتابعة تضمنت مراجعة الأداء بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إنهاء عدد من المتأخرات والتوجيه بسرعة استيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة، إلى جانب متابعة أعمال إصدار تراخيص المحال العامة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن نتائج المرور الميداني بحي بولاق الدكرور أسفرت عن تنفيذ إزالتين بعقارين متجاورين للأعمال المخالفة بالدور الرابع بعد الأرضي لتجاوز نسبة الخدمات المقررة بـ25 % والبناء على كامل المساحة، وذلك بشارع حسين عبد العزيز المتفرع من شارع الرشاح بمنطقة زنين، كما تم تنفيذ إزالة أخرى بالدور الخامس بعد الأرضي بأحد العقارات بشارع الشهيد أحمد حمدي لتجاوزه نسبة البناء المقررة.

كما شملت الحملات المرور على عدد من الشوارع الرئيسية من بينها الشوربجي ومحمد عبد الظاهر والملك فيصل، حيث تم غلق وتشميع 15 محلًا عامًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، وإنذار 23 محلًا آخر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لاشتراطات الترخيص فى قانون المحال العامة، بالإضافة إلى رفع عدد من حالات الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بملف النظافة، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم رفع عدد من تراكمات المخلفات بنطاق عدد من المناطق منها شارع المصرف ببولاق الشمالي وترعة عبدالعال والمسط، مع التوجيه باستمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار تراكم المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة.

كما تابعت اللجنة المشكلة من الوزارة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة بعدد من المواقف بمركز ومدينة كرداسة، شملت مناطق ناهيا البلد وأسفل المحور وشارع الترعة وكفر حكيم، وذلك لضبط المنظومة ومنع أي استغلال للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين المخالفين.

وفي حي الهرم، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 18 بيان صلاحية موقع للبناء، والانتهاء من 21 نموذج ( قبول تصالح، وتسليم ترخيصي بناء، فضلًا عن الانتهاء من اعتماد 550 نموذج ( للتصالح وإعداد 544 نموذجًا آخر جارٍ اعتمادهم من السلطة المختصة.

كما أسفر المرور الميداني بالحي عن تنفيذ 4 إزالات لعقارات مخالفة، وغلق وتشميع 14 محلًا عامًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن رفع عدد من الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشددت "عوض" على استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بكافة المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

لجان تفتيش مخالفات المباني تشميع محلات تجارية

