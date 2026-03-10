إعلان

التنمية المحلية: لجان مكثفة لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وتشديد الرقابة على المواقف

كتب : داليا الظنيني

10:55 م 10/03/2026

تعريفة الركوب الجديدة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل متابعة الوزارة الدقيقة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لكافة وسائل النقل العام، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

إجراءات تنظيمية وحملات رقابية

أوضح المتحدث الرسمي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان انضباط منظومة النقل.

وقال "قاسم" إن وزيرة التنمية المحلية وجهت بتشكيل لجان متخصصة في جميع المحافظات لإعادة صياغة وتعديل تعريفة الركوب بما يتناسب مع المستجدات الحالية.

وأضاف أن الوزارة ألزمت المواقف بوضع "بانرات" توضح الأسعار الجديدة، مع ضرورة لصق ملصقات التعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع سيارات الأجرة (السرفيس) لضمان معرفة الركاب بحقوقهم.

واستطرد قاسم مؤكدًا على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المواقف المختلفة بصفة دورية، وذلك لقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار المقررة رسميًا.

