أكد نادر عياد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأمين صندوقها، أن المشاركة المصرية في فعاليات قمة العالم السياحية ITB Berlin بالعاصمة الألمانية برلين هذا العام جاءت لتعكس قوة وتماسك القطاع السياحي المصري رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح "عياد" أن الجناح المصري شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات القطاع السياحي، إذ شارك حوالي 300 عارض يمثلون شركات سياحة وفنادق ومؤسسات سياحية وممثلي شركات أجنبية، مؤكدًا التزام جميع العارضين بالحضور وعدم اعتذار أي منهم عن المشاركة رغم التطورات في المنطقة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن مصر كانت الدولة العربية الأكبر حضورًا وتمثيلًا داخل المعرض هذا العام، ما يعكس ثقة القطاع السياحي المصري في استقرار الأوضاع وقدرته على الاستمرار في العمل والترويج للمقصد السياحي المصري.

"شركات السياحة": مصر مستمرة في الاستقرار رغم الأحداث

وقال إن الجناح المصري شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار ومنظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية، الذين أعربوا عن إعجابهم بحجم المشاركة المصرية والتنظيم المتميز، مضيفًا أن ثقة القطاع السياحي في استقرار مصر كانت واضحة خلال اللقاءات المهنية، مشددًا على أن الرسالة الأساسية التي حرصت الشركات على توصيلها هي أن مصر دولة آمنة ومستقرة وتظل الملاذ الآمن في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الرسالة تعززت بما شهدته الأيام الأخيرة من استقبال مصر لرحلات إجلاء رعايا بعض الدول من مناطق التوتر في الشرق الأوسط والخليج، حيث استقبلت المطارات المصرية هذه الرحلات بكامل الجاهزية والتنظيم.

ولفت نادر عياد، إلى الدور البارز لمطار القاهرة الدولي في استقبال المواطنين الأجانب قبل استكمال رحلاتهم إلى بلادهم، كما تعمل جميع المطارات السياحية الأخرى، بما فيها الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، بكامل طاقتها لاستقبال المجموعات السياحية بنفس معدلات التشغيل المعتادة.

وأضاف أمين صندوق غرفة السياحة أن الثقة الدولية في استقرار مصر انعكست في قيام بعض شركات الطيران الإقليمية والدولية بإيقاف أو "جراج" بعض طائراتها في مطار القاهرة، ما يعكس الاطمئنان الكبير لمستوى الأمن والاستقرار، كما لم تفرض شركات التأمين الدولية أي رسوم إضافية على المطارات المصرية، على عكس بعض المطارات في المنطقة التي فرضت رسومًا مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية.

وأكد عياد أن الرسالة وصلت بوضوح إلى الأسواق السياحية العالمية، إذ ظلت معدلات الإلغاءات محدودة للغاية، ولا تتجاوز نحو 10%، وهي غالبًا تغييرات في مواعيد السفر وليست إلغاءات فعلية للرحلات. وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية لم تصدر تحذيرات سفر لمصر، بل نشرت بعض وزارات الخارجية الأوروبية أن مصر مقصد سياحي آمن، مع استمرار شركات التأمين في تقديم التغطية المعتادة للسائحين.

حملة تواصل مباشرة مع الأسواق الخارجية

وأوضح "عياد" أن الغرفة وعددًا من الشركات السياحية اتفقوا على تنفيذ حملة تواصل مباشرة مع الأسواق الخارجية، عبر تصوير مجموعات سياحية داخل المواقع الأثرية والسياحية في القاهرة والأقصر وأسوان، لتوثيق التاريخ والوقت وإظهار الحياة السياحية بشكل طبيعي.

واختتم عضو مجلس إدارة شركات السياحة تصريحاته قائلًا إن السائحين المشاركين في هذه المقاطع أعربوا عن شعورهم بالأمان أثناء زيارتهم لمصر، ورغبتهم في العودة لاستكشاف المزيد من المقاصد السياحية، مؤكدًا على أن ردود الفعل على هذه الرسائل والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت إيجابية للغاية، إذ عبر كثير من المتابعين عن رغبتهم في زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المتنوعة في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار.

