أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهدًا مخلصًا خلال الشهور الماضية لمنع وصول الأزمة في المنطقة لهذا المستوى.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، إن هذا الجهد كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى اتفاق، محذرًا من أن التقديرات الخاطئة هي التي تترتب عليها أزمات ومشاكل كبيرة قد تخرج عن السيطرة.

وأضاف، أن مصر كانت حريصة على تأكيد أهمية عدم التصعيد والتهدئة وعدم الوصول إلى الحرب أو إيقافها إذا أمكن خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى اتصالاته مع الأشقاء في الخليج من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والأردن، مؤكدًا رفض مصر التام للاعتداء على أشقائها في دول الخليج، وأن هذا الموقف تم تأكيده في بيان وزارة الخارجية وبيان على مستوى الرئاسة، معتبرًا أن التعدي على دول الجوار تحت أي اعتبار هو من الحسابات الخاطئة.

وتطرق الرئيس السيسي، إلى تداعيات استمرار الحرب على مصر، خاصة فيما يخص مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة في قناة السويس.

وكشف أن مصر لم تصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى حجم التشغيل أو الملاحة الذي كان موجودًا قبل هذا التاريخ، مما ترتب عليه خسائر كبيرة في الإيرادات والرسوم التي كانت مصر تتحصل عليها.

وأعرب عن توقعه أن يكون لإغلاق مضيق هرمز تأثير على المنتجات البترولية من غاز وبترول، مؤكدًا أن الدولة تدرس كل شيء وتجهز نفسها لكل السيناريوهات المختلفة.

وفي رسالة طمأنة للشعب المصري، أكد الرئيس السيسي أنه لا داعي للقلق، مشيرًا إلى حرص الدولة على وجود الاحتياطيات الكافية في كل الأمور التي قد تمثل مشكلة في الحياة اليومية أو التشغيل في مصر.

وأوضح، أن مصر تواجه أزمة اقتصادية على مستوى العالم بشكل أو بآخر، وسيكون لها تأثير، لكن الدولة تحاول أن تكون موضوعية، متمنيًا أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت وبتداعيات أقل.

ووجه الرئيس التحية للشعب المصري، مؤكدًا أن أحد أهم أسباب النجاح والاستقرار والثبات في مصر هو المواطن البسيط الذي يتحمل وربما يعاني ويصمت، مؤكدًا أن القيادة تراه وتسعى لتحسين حاله.

واستعرض الظروف الصعبة التي مرت بها مصر منذ 2020، من كورونا إلى الحرب الروسية إلى حرب غزة والآن الحرب الإيرانية، قائلًا: "اطمنوا على مصر كويس، "ماحدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي".