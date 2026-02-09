إعلان

قبل عرض التعديل الوزاري على البرلمان.. ماذا يفعل علاء فاروق داخل وزارة الزراعة؟

كتب : عمرو صالح

07:50 م 09/02/2026 تعديل في 07:52 م

علاء فاروق وزير الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة طارئة للإطلاع على التشكيل الوزاري الجديد سواء بالنسبة للوزراء الجدد أو من سيتم التجديد لهم من الحكومة الحالية وذلك تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ومن جهته كشف مصدران بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يمارس عمله بشكل طبيعي حتى مساء اليوم الإثنين.

وأوضح المصدران، لمصراوي أن الوزير كان على تواجد ومتابعة مستمرة داخل الوزارة وأجرى خلال الأيام القليلة الماضية جولات تفقدية للأنشطة التي تنفذها الوزارة كان أبرزها تفقد معرض التمور والزيتون المقام بالمتحف الزراعي بالدقي فضلا عن افتتاحه لمعرض السلع والمنتجات الغذائية المقام بميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ولفت المصدران إلى أن الوزير علاء فاروق التقى اليوم الإثنين أجرى جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء، رافقه خلالها اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية ووضع حجر الأساس لإعادة إعمار الصروح البحثية المدمرة جراء الإرهاب سابقاً.

ووضع حجر الأساس لإعادة تأهيل وإعمار محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، والتي تعد واحدة من أهم الصروح العلمية في سيناء وتضم بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية.

واختتم المصدران حديثهما مؤكدين على أن الوزير علاء فاروق مستمر في منصبه كوزير للزراعة في التشكيل الوزاري الجديد.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأترب

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب علاء فاروق التعديل الوزاري وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
أخبار مصر

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "بوستر" يضم بطلات مسلسل "روج إسود"
"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل
مسرح و تليفزيون

"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل
بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة