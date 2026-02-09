يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة طارئة للإطلاع على التشكيل الوزاري الجديد سواء بالنسبة للوزراء الجدد أو من سيتم التجديد لهم من الحكومة الحالية وذلك تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ومن جهته كشف مصدران بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يمارس عمله بشكل طبيعي حتى مساء اليوم الإثنين.

وأوضح المصدران، لمصراوي أن الوزير كان على تواجد ومتابعة مستمرة داخل الوزارة وأجرى خلال الأيام القليلة الماضية جولات تفقدية للأنشطة التي تنفذها الوزارة كان أبرزها تفقد معرض التمور والزيتون المقام بالمتحف الزراعي بالدقي فضلا عن افتتاحه لمعرض السلع والمنتجات الغذائية المقام بميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ولفت المصدران إلى أن الوزير علاء فاروق التقى اليوم الإثنين أجرى جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء، رافقه خلالها اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية ووضع حجر الأساس لإعادة إعمار الصروح البحثية المدمرة جراء الإرهاب سابقاً.

ووضع حجر الأساس لإعادة تأهيل وإعمار محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، والتي تعد واحدة من أهم الصروح العلمية في سيناء وتضم بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية.

واختتم المصدران حديثهما مؤكدين على أن الوزير علاء فاروق مستمر في منصبه كوزير للزراعة في التشكيل الوزاري الجديد.

