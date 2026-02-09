إعلان

خارجية النواب: التحركات الرئاسية تعزز الشراكة المصرية الإماراتية واستقرار المنطقة

كتب : نشأت حمدي

04:07 م 09/02/2026

مجلس النواب

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين، وتمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل العربي القائم على المصالح المشتركة والرؤى الموحدة تجاه قضايا المنطقة.

وأوضحت "حارص"، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكد مستوى التنسيق غير المسبوق بين القاهرة وأبوظبي، لا سيما في ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن انفتاح مصر على مزيد من الاستثمارات الإماراتية يعكس ثقة متبادلة ورؤية مشتركة لدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

وأشادت عضو مجلس النواب، بجولة الرئيس السيسي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، معتبرة أنها تحمل رسالة واضحة بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات عربية في مجالات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يعزز قدرة الدول العربية على المنافسة عالميًا.

وأضافت أن المباحثات التي تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وملف غزة، تؤكد أن مصر والإمارات تقفان في خندق واحد دفاعًا عن الأمن القومي العربي، ودعمًا لمسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، مع التشديد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود والإسراع في جهود إعادة الإعمار.

وأكدت على أن الزيارة تعكس المكانة المحورية لمصر في محيطها العربي، ودورها القيادي في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن التنسيق المصري-الإماراتي يمثل صمام أمان للمنطقة في ظل التحديات الراهنة.

إيلاريا حارص مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري عبد الفتاح السيسي الإمارات العربية المتحدة الرئيس السيسي

