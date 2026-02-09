ساعات تفصلنا عن عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب، وذلك غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة للوزراء الجدد أو من سيتم التجديد لهم.

وكشف مصدران بوزارة البيئة، أن الدكتورة منال عوض، القائمة بأعمال وزير البيئة، تمارس عملها بشكل طبيعي حتى اليوم الإثنين.

وقال المصدران، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن الوزيرة كانت تتواجد بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية داخل مبنى الوزارة، باستثناء الجولات والزيارات التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وشدد المصدران، على أنه لا توجد أي أنباء أو معلومات متداولة داخل الوزارة بشأن مصير الدكتورة منال عوض فيما يتعلق بالتعديل الوزاري الجديد.

وتابع المصدران، أن الوزيرة لديها عدة لقاءات واجتماعات داخل الوزارة اليوم، وحتى هذه اللحظة لا توجد أنباء بشأن رحيلها أو استمرارها.

وحول فكرة دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية، أوضح مصدر منهما، أن هذه الفكرة كانت قد طرحت من قبل أكثر من مرة وعلى مدار السنوات الماضية، ولكن التخوف من تغول الوزارة الأخرى على البيئة حال دون ذلك خاصة مع تزايد الاهتمام بملفات البيئة خلال السنوات الأخيرة في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخطط مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، استمرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في أداء مهام منصبها بشكل طبيعي، لافتًا إلى أنه لا توجد أي أنباء حول مصير الوزيرة في التعديل الوزاري الجديد.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الأسبوع الأخير للدكتورة منال عوض، شهد نشاطًا مكثفًا ما بين لقاءات داخل الوزارة وجولات بالمحافظات المختلفة.

ومن المتوقع عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب غدًا الثلاثاء، وفق ما أعلنه أعضاء المجلس، من الدعوة إلى جلسة مهمة غدًا الثلاثاء لمناقشة أمر مهم.

